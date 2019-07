Foi despedido o funcionário responsável pela colocação do brasão errado durante o discurso de Trump

Numa conferência da Turning Point USA, Trump discursou em frente a uma versão adulterada do Grande Selo dos Estados Unidos. A pressa foi inimiga da perfeição. O responsável pelo erro já abandonou as suas funções

Aconteceu numa conferência de uma organização política republicana: Trump fez mais um discurso perante cerca de mil e quinhentos jovens quando, por trás de si, em vez de uma imagem fiel ao brasão oficial dos Estados Unidos, surge uma versão modificada do mesmo brasão.

Neste modelo de brasão, em vez de E Pluribus Unum, a mensagem é “45 é um fantoche”, acompanhada da habitual águia, mas que nesta versão tem duas cabeças e nas patas segura dinheiro e tacos de golfe. As referências à exuberância de Trump e às ligações à Rússia são evidentes.

Veja as diferenças por si mesmo:

Um porta-voz do grupo conservador, organizador da conferência, disse ao Washington Post, que o responsável pela colocação do selo errado foi dispensado da equipa de vídeo. Apesar de não acreditarem que foi uma ação mal intencionada, o despedimento era inevitável.

Segundo a CNN, a informação de que seria preciso a imagem do selo em alta resolução foi dada em cima da hora, o que levou a uma pequisa rápida e pouco rigorosa no Google. “Com a pressão do evento, não perceberam que se tratava de um selo modificado” esclareceu a fonte contactada pelo canal americano.

Ainda que a divulgação naquele contexto tenha sido acidental, a criação do selo satírico foi bem pensada e desenhada por um designer gráfico chamado Charles Leazott. Quando em 2016 o criou para entreter os seus amigos e familiares, aquando da ascensão política de Trump, e o partilhou na internet, nunca pensou que três anos depois o visse exposto atrás do próprio presidente americano, perante uma plateia e dezenas de câmaras.