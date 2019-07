Polícia do Tennessee alerta que drogas atiradas pela sanita podem criar "jacarés drogados"

A polícia de Loretto, no Tennessee, EUA, está a pedir às pessoas que não deitem drogas e medicamentos sujeitos a prescrição médica para a sanita, já que existe o risco de se criarem jacarés americanos "drogados", que comecem a comportar-se de forma anormal.

O alerta foi dado no Facebook no último sábado, depois de as autoridades terem detido uma pessoa suspeita de estar a tentar atirar metanfetaminas e outras drogas pelos esgotos em sua casa. Na publicação, que entretanto foi apagada, as autoridades afirmavam que este comportamento dos moradores pode tornar-se um grande problema para a cidade, uma vez que as drogas lançadas para os esgotos acabam em lagoas de retenção e são processadas antes de continuarem o fluxo normal da água.

Caso os jacarés consumam essa água, existe o risco de ficarem drogados, diz a polícia, que afirma, também, que qualquer tipo de medicação lançada nos esgotos pode ter um impacto negativo na vida selvagem local. "Dependendo do alcance da droga, pode afetar mesmo os jacarés de Shoal Creek e do rio Tennessee, no norte do Alabama ", referem as autoridades.

Apesar do alerta, os efeitos da metanfetamina nestes animais são desconhecidos e não estão reportados ainda casos de jacarés viciados... Contudo, as autoridades estão, agora, a pedir aos residentes que levem todo o tipo de drogas ou qualquer medicação que já não queiram para a câmara municipal da cidade, em vez de o fazerem em casa, descarregando as substâncias na sanita.