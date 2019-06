Os mandamentos das máfias

Dinheiro

Na máfia siciliana, é proibido roubar os companheiros. Já na máfia ítalo-americana, não se pode ocultar dinheiro do gangue. Os vori de 1920 a 1950 eram obrigados a dividir todas as posses com os companheiros e tinham de mostrar desprezo pela acumulação de património. Os novos vori têm de gerar receitas para reforçar o obschuk, o fundo comunitário para criminosos.

Comportamento sexual

Os mafiosos da Sicília são severamente punidos se forem apanhados a cobiçar a mulher do próximo. “Desgraçado daquele que tome para si a filha ou a mulher do outro. Se o fizer, será um homem morto”, anunciam os representantes da Cosa Nostra. Também na máfia ítalo-americana há a proibição de violar a mulher ou os filhos dos outros gângsters. Já nas tríades de Hong Kong, a homossexualidade passiva é expressamente proibida. Os vori podem ter mulher, mas a irmandade está acima de tudo.

Autoridades

Os vori de 1920-1950 não podiam trabalhar para o Estado nem servir no Exército Vermelho. Estavam impedidos de trabalhar nos campos e até de pagar impostos. Nunca se envolviam em atividades políticas e, ao entrarem para a irmandade, tinham de cortar todos os laços com a sociedade, incluindo os vínculos familiares. Ainda hoje, na Rússia, os pontos mais importantes a demonstrar durante a cerimónia de batismo são a ausência de vínculos laborais com as instituições do Estado – não podem servir nas Forças Armadas nem aceitar um emprego nos serviços prisionais – e a inexistência de ligações às autoridades policiais. Também a Yakusa não admite traições nem tolera informadores da polícia nem quem recorre à Justiça. Dizem as regras que ali, no Japão, perder um dedo é o castigo mais leve reservado a quem infringe uma destas regras. Na verdade, nenhuma das cinco maiores máfias do mundo admite bufos: quem denunciar um crime à polícia será punido. Mas no caso dos novos vori na Rússia, há uma relação instrumental: os seus membros não podem ter ligações com as autoridades, mas podem usá-las como meio para alcançar os seus objetivos. Na Cosa Nostra, foge-se da polícia e é-se obrigado a tomar conta de um companheiro foragido, mesmo que seja necessário escondê-lo na sua própria casa.

Segredos

O que se passa na máfia fica na máfia. Na máfia ítalo-americana e na Cosa Nostra é proibido revelar os segredos da organização a elementos estranhos. Para a Yakusa, não só é regra não divulgar os segredos da organização mas também o dever de fidelidade aos companheiros é lei: não se pode trair o gangue. Já na máfia da Sicília, faz parte das regras de comportamento que um membro nunca tome a iniciativa de se apresentar diretamente a outros membros. A Cosa Nostra preserva de tal forma o sigilo que até as crianças educadas nesse meio desconhecem a lista completa dos seus membros.

Atividades

Se na Cosa Nostra é proibido favorecer a prostituição, na máfia ítalo-americana não se pode manter qualquer envolvimento pessoal com narcóticos.