Como uma estrela do Youtube perdeu dois milhões de subscritores em dois dias

Na última sexta-feira, a vlogger Tati Westbrook publicou, no seu canal de Youtube, um vídeo em que, ao longo de 43 minutos, explica porque deixou de gostar do amigo de longa data James Charles, também ele vlogger e com 16,5 milhões de subscritores... até há dois dias.

O vídeo, que já tem mais de 33 milhões de visualizações, foi o suficiente para que os seguidores de James Charles, de 19 anos, diminuíssem para 14,5 milhões. Só em 24 horas, o jovem já tinha perdido um milhão de seguidores, de acordo com o SocialBlade, enquanto a vlogger terá conseguido mais um milhão.

Além de acusar o ex amigo de ingratidão, alegando ter sido a responsável por diversos contratos milionários que James conseguiu, Tati afirma que o vlogger é um péssimo exemplo para os adolescentes de 14 anos, por "sexualizar as suas publicações". E defendeu ainda que o jovem estava e tentar "manipular a sexualidade das pessoas".

"Usas a fama, o poder e o dinheiro para brincares com as emoções das pessoas", diz Tati, durante o vídeo. "Estás a arruiná-las e a constrangê-las e estás a tentar fazer com que elas se comportem sexualmente como tu, mesmo que sejam heterossexuais", acusa a vlogger. "Esse comportamento é incorreto sejas tu mulher, homem, gay, hetero, bi ou outra coisa. Isto é uma coisa muito pessoal e não é para ser levado a brincar", continua.

Além disso, Tati contou que James teria feito comentários inapropriados sobre o seu desejo de se envolver com um homem heterossexual mas que, ao mesmo tempo, desconsidera a sua própria orientação sexual.

A youtuber acusou, ainda, James de falta de leadade, uma vez que o jovem terá promovido um produto para o cabelo de uma marca rival à sua marca, que tem o mesmo tipo de produto.

Até há pouco tempo, os dois youtubers eram amigos e trabalhavam juntos. Foi, aliás, James quem maquilhou a vlogger no dia do seu casamento. Depois da publicação do vídeo, o jovem, que tem uma fortuna avaliada em 12 milhões de dólares (mais de 10,5 milhões de euros), respondeu pelo mesmo meio a pedir desculpas a Tati, ao seu marido e aos fãs. "Odeio saber que vos desiludi não só a vocês mas também a duas pessoas que foram responsáveis por tudo isto que consegui", lamentou-se. "O pior é que eu sei que não há nada que eu possa dizer ou fazer para voltar a ganhar essa amizade ou confiança, mas não os culpo por isso."

Apesar da perda repentina de seguidores, há quem diga que não foi apenas o vídeo publicado por Tati que a provocou. Recentemente, James foi duramente criticado pelos fãs por pedir 500 dólares a quem quisesse conhecer o youtuber durante a sua tourné.

