Vídeo mostra grupo de orcas a caçar e matar uma baleia azul

Dezenas de orcas caçaram e mataram uma baleia azul, o maior mamífero marinho do mundo, e o momento foi captado, pela primeira vez, em vídeo, a bordo de um barco da Naturaliste Charters, que planeia viagens para observação de baleias.

O ataque aconteceu ao largo da costa de Bremer Bay, na Austrália Ocidental, sendo o segundo em apenas duas semanas e apenas o terceiro conhecido no mundo.

Paul Cross, dono da Naturaliste Charters e comandante do barco, filmou e fotografou o momento raro, e conta que a tripulação se apercebeu a tempo do que estava a acontecer. "Havia marcas de mordida, manchas de óleo e pássaros a mergulhar na água", contou à ABC news. "Parámos e pudemos ver o que se acreditava ser uma baleia azul a ser caçada por 50 a 60 orcas. Foi tão rápido e dramático".

O ataque anterior aconteceu no final de março e John Totterdell, investigador da CETREC WA (Cetacean Research), testemunhou o momento. "Testemunhar uma baleia azul adulta a ser assassinada por orcas é uma novidade mundial", disse o cientista.

Embora não seja inédito o ataque de orcas a baleias azuis, elas raramente tiveram sucesso. "As baleias azuis são muito ágeis por causa do tamanho das suas caudas e, portanto, as orcas estão muito conscientes dos riscos que correm quando vão atrás de presas maiores do que elas, como as baleias azuis", explica Joshua Smith, investigador da Universidade de Murdoch, na Austrália.

