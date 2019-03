Order! Speaker britânico explica a sua técnica para os debates mais quentes

No meio de aplausos e apupos, uma voz impõe-se, gritando por disciplina. "Order!", é a palavra-chave de John Bercow, o Speaker da Câmara dos Comuns, conhecido pelas suas gravatas berrantes, pelo seu humor muito britânico e pela forma como tenta estabelecer a ordem em debates que, em termpos de Brexit, têm sido cada vez mais acalorados.

Bercow, que ocupa o cargo desde 2009, foi sendo reeleito sucessivamente. Mas foi com os olhos do mundo no dossier Brexit, sobretudo quando Theresa May vai à Câmara dos Comuns, que o político de carreira ganhou fama, pela excentricidade britânica que coloca nas suas funções.

Dez anos depois, espera-se que ainda este ano John Bercow - político conservador de origem - abandone as funções de Speaker, algo que pode não acontecer devido ao interminável dossier da saída do Reino Unido da União Europeia.

Num vídeo partilhado pela conta oficial da Câmara dos Comuns, Bercow explica as suas funções e a utilização da expressão "Order!", que o tornou famoso.