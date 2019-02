Primeiro mamífero que desapareceu devido a alterações climáticas foi oficialmente reconhecido como extinto

Em 2016, foi revelado que tinha ocorrido a primeira extinção de um mamífero devido às alterações climáticas, o pequeno roedor australiano da espécie Melomys rubicola, cujo seu habitat era a ilha de Bramble Cay, no Estreito de Torres, que separa a Austrália da Papua-Nova Guiné.

Cientistas do departamento de Ambiente da Universidade de Queensland, em conjunto com o próprio governo de Queensland, fizeram pesquisas em toda a ilha e não encontraram nenhum exemplar deste animal depois de 2009. Agora, o seu desaparecimento foi oficialmente reconhecido pelo Austrália, que classificou a espécie como extinta.

Os motivos para o desaparecimento deste roedor foram, como explicaram, na altura, os cientistas, a submersão quase total da ilha e a perda do seu habitat.

"A conclusão é que a extinção do melomys de Bramble Cay se deve ao aumento do nível do mar e à maior incidência de eventos meteorológicos extremos nos últimos anos, constituindo provavelmente a primeira extinção documentada de mamíferos devido (ou essencialmente) à alteração climática antropogénica", concluíram os autores do estudo.

Os cientistas dizem que existe a possibilidade, embora remota, de haver uma espécie semelhante que possa vir a ser descoberta na Papua-Nova Guiné, mas sem quaisquer certezas.

O atual governo australiano, no poder desde 2013, defende, com frequência, os seus esforços ambientais, referindo ter investido cerca de 300 milhões de dólares em programas relacionados com espécies ameaçadas e outros. Mas tem sido fortemente criticado por vários grupos conservadores por não fornecer mais recursos ou criar políticas adicionais.

Além disso, a Austrália não está no caminho certo para cumprir o compromisso de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa entre 26% e 28% em relação aos níveis de 2005 e até 2030, de acordo com os dados mais recentes do governo.

Em agosto do ano passado, o país renunciou à legislação de redução de emissões de gases com efeito de estufa, devido à oposição da maioria à proposta do primeiro-ministro liberal, Malcolm Turnbull.

Turnbull reconheceu que ia renunciar, por falta de votos a favor, a inscrever na lei o objetivo redução de emissões de gases com efeito de estufa, pondo fim a um compromisso previamente anunciado.

De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, este país tem uma das maiores taxas de extinção de animais do mundo. Pode ver mais informações sobre a extinção deste animal na Lista Vermelha das espécies ameaçadas.