Bird Box Challenge: Jovem de 17 anos provoca acidente rodoviário enquanto conduz com os olhos vendados

Uma jovem norte-americana de 17 anos provocou um acidente rodoviário enquanto conduzia de olhos vendados, inspirada pelo desafio Bird Box, que surgiu nas redes sociais depois do lançamento do filme, no mês passado.

A colisão do automóvel com outro carro provocou apenas ferimentos ligeiros à condutora, assim como às pessoas que ocupavam o automóvel atingido, mas a polícia do Utah alertou, na sua conta de Twitter, para os perigos de se conduzir com os olhos vendados.

Depois da partilha de milhares de publicações com a hashtag #BirdBoxChallenge, a Netflix interveio, pedindo para que as pessoas não se magoassem ou arriscassem a seguraça dos outros, mas a verdade é que as consequências desta "moda" irresponsável continuam a surgir.

O filme conta a história de uma mãe (Sandra Bullock) que, juntamente com os filhos, faz um percurso perigoso na tentativa de chegar a um refúgio, mas sempre com os olhos vendados. Isto porque, caso olhem para umas entidades sobrenaturais, tornam-se violentas e todos os seus medos aparecem, acabando por se suicidarem.