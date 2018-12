A história do "Pai Natal" galês que deixou presentes para os próximos 14 anos a uma bebé de dois anos

Esta história (de amor) é contada por Owen Williams na sua conta de Twitter e chega diretamente do sul do País de Gales, em Barry: um Pai Natal muito especial deixou presentes à filha de dois anos e meio de Williams, Cadi, para os próximos 13 anos.

Esse Pai Natal era Ken Watson, um dos vizinhos de Owen Williams e, antes de morrer, deixou prendas prepararas para a bebé, de quem gostava muito. O senhor, que estava na casa dos 80, era viúvo, tinha dois filhos mas nenhum deles teve filhos e, por isso, tinha-se afeiçoado muito a Cadi.

Esta segunda-feira, conta Williams à BBC, quando a filha de Ken foi até sua casa para entregar um saco cheio de presentes que o pai tinha comprado para Cadi, ele e a sua mulher ficaram muito emocioandos. "É difícil descrevê-lo porque foi muito inesperado", explica. "Não sei durante quanto tempo ele os preparou, se foi nos últimos dois anos ou se os comprou já no fim da vida".

Owen explicou que, como Ken sempre disse que viveria até aos 100 anos, estes presentes levam-no até ao 16º aniversário da filha. Depois disso, Williams e a mulher ficaram com dúvidas relativamente à forma como iriam entregar os presentes a Cadi: davam-nos pela ordem certa, e de acordo com a idade, ou tiravam todos os anos um presente de forma aleatória?

Owen colocou a questão no Twitter, que recebeu mais de 60 mil votos, e a decisão foi retirar uma prenda à sorte, de forma aleatória, até aos 16 anos da bebé.

O casal já abriu e revelou o primeiro presente de Ken para Cadi: um livro infantil de Tomi Ungerer, embrulhado num papel roxo e azul. Esta história recebeu mais de 35 mil gostos de utilizadores no twitter, com várias pessoas a mencionar a enorme generosidade do senhor.