O Irão é tão seguro como Portugal para viajar

Portugal é tão seguro para os viajantes como o Irão, a Guiné Equatorial ou o Azerbeijão. As conclusões estão listadas no Travel Risk Map 2019, feito pela International SOS (empresa de serviços de segurança médica e de viagens) e pela Control Risks (consultora para riscos políticos e de segurança).

Esta análise mostra o nível de perigo em cada país ou território com base na ameaça atual imposta aos viajantes pela violência política (incluindo terrorismo, rebelião, agitação política e guerra), agitação social (incluindo violência sectária e étnica) e grande e pequenos crimes.

O mapa elenca cinco categorias de risco: insignificante, baixo, médio, alto e extremo. Portugal e a grande maioria da Europa está ano segundo nível mais baixo. Assim, como o Irão, China, Japão, EUA ou Canadá, mas também alguns países africanos, como Marrocos, Gabão, Namíbia, Zâmbia ou Malawi.

No estudo, também são tidos em consideração elementos como a eficácia dos meios de transporte, os serviços de emergência e de segurança e suscetibilidade dos locais a desastres naturais.

Poucos conseguiram a distinção de risco “insignificante”: Dinamarca, Luxemburgo, Eslovénia, Suíça, Noruega, Finlândia, Islândia e Gronelândia.

Já no extremo, os países com risco “extremo” estão quase todos em África, no Médio Oriente e partes da Ásia: Sudão do Sul, Somália, Líbia, Afeganistão, Síria ou Iémen.

Para além do mapa de segurança, foram também lançados outros dois que dizem respeito aos cuidados de saúde (Medical Risk Map) e à segurança das estrada(Road Safety Risk Maps) .

Portugal, assim como a grande maioria dos países da Europa central e ocidental estão na categoria de “baixo” risco.