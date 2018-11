Megadesfile da Dolce&Gabbana na China cancelado em cima da hora por causa de vídeos online (e não só)

O grande desfile anual da Dolce&Gabbana, marcado para esta quarta-feira, em Shangai, foi cancelado a horas do início, depois de os vídeos promocionais do evento terem incendiado as redes sociais. Uma troca de mensagens, já classificada como falsa, em que Stephano Gabbana considera a China "um país de m...." também não ajudou