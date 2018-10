Porque é que os filhos de Harry e Meghan não vão ser príncipes nem princesas

Por imposição do trisavô do príncipe Harry, o rei George V, em 1917, os netos dos filhos do soberano na linha direta masculina de sucessão ao trono não serão "sua alteza real", nem terão o título de príncipes. Neste caso, os filhos dos Duques de Sussex serão conhecidos como Lord ou Lady, seguido no nome próprio.

O novo bebé real, filho do príncipe Harry e de Meghan Markle, sétimo na sucessão ao trono, foi anunciado esta segunda-feira.

A palavra final, cabe, no entanto, a Elizabeth II, que pode abrir uma exceção, como fez para os filhos do duque e da duquesa de Cambridge, o príncipe William e Katherine Middleton: O primogénito é referido como "sua alteza real o príncipe George de Cambridge", a filha como "sua alteza real a princesa Charlotte de Cambridge" e o mais novo como "sua Alteza Real, o príncipe Louis de Cambridge".

Em 1948, antes do nascimento do príncipe Carlos, também foi aberta uma exceção ao decreto do rei George V, que impedia um filho de Elizabeth de usar o título de príncipe porque a sua ascendência real provinha do lado feminino.