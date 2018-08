Trump atirou-se ao Google e a resposta já chegou

Já é comum Donald Trump disparar em todas as direções. Ainda assim, o ataque desta terça-feira dirigido especificamente ao Google foi inesperado. No Twitter, o Presidente acusou a empresa de omitir as notícias positivas sobre si próprio e a sua presidência e deixou no ar a possibilidade de processar a Google por isso.

"Os resultados de uma pesquisa no Google por 'Trump news' mostram apenas o ponto de vista/cobertura dos Media de Notícias Falsas", escreveu Trump. E acrescentou: "Por outras palavras, eles manipularam [os resultados] de forma a que quase todas as histórias e notícias sejam más." O Presidente norte-americano conclui com uma pergunta que deixa no ar: "Ilegal?"

O principal conselheiro económico de Trump, Larry Kudlow, foi mais longe e esclareceu que a Casa Branca "está a ver" se as pesquisas no Google devem ser sujeitas a algum tipo de regulação.

Horas depois, a Google respondeu que nem a empresa nem o seu motor de busca têm qualquer preconceito em relação a ideologias polícias.

"Quando os utilizadores escrevem na caixa de pesquisa do Google, o nosso objetivo é garantir que recebem as respostas mais relevantes em segundos", acrescentou o gigante informático, através de um porta-voz. "Todos os anos, lançamos centenas de melhorias dos nossos algoritmos para assegurar que mostram conteúdo de alta qualidade em resposta às pesquisas dos utilizadores. Trabalhamos continuamente para melhorar a Pesquisa Google e nunca hierarquizamos os resultados da busca para manipular o sentimento político", conclui.