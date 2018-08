VÍDEO: Esta é a vista "privilegiada" no olho do furacão Lane

As imagens partilhadas pela NOOA no Twitter mostram a perspetiva do avião no "olho" do furacão, na quarta-feira, até sair, por volta dos 20 segundos de vídeo, deixando perceber parcialmente a extensão do fenómeno.

O serviço norte-americano de meteorologia avisa que o furacão Lane pode ser "o maior de sempre a atingir" o Havai e que é de esperar um impacto capaz de pôr vidas em risco em algumas áreas, graças às "fortes chuvas torrenciais" e ventos "potencialmente devastadores".

O Presidente Donal Trump já declarou o estado de emergência no território e governador do Havai, David Ige, pede a todos os residentes que preparem mantimentos para se manterem abrigados durante 14 dias.

O momento de maior impacto é esperado já esta quinta-feira e o avião da NOOA voo através da tempestadade para fazer medidas do vento, pressão e temperatura do fenómeno, numa tentativa de compreender melhor o seu comportamento e prever o seu percurso.