Enorme tornado de fogo parece saído de um filme de ficção mas é bem real

A braços com vários incêndios, todos de proporções gigantescas, a Califórnia viveu, no passado dia 26 de julho, um pesadelo acrescido, com a formação de um tornado de fogo massivo, que matou um bombeiro.

O Departamento da Floresta e Proteção de Fogo da Califórnia (Cal Fire) só divulgou agora as imagens desse dia em que os ventos chegaram aos 265 quilómetros por hora com temperaturas acima dos 1400 graus Celsius.

O tornado formou-se num dos incêndios que maior preocupação tem causado às autoridades, batizado de Carr Fire, que já consumiu 90 mil hectares de terra no norte da Califórnia.

Segundo o relatório do Cal Fire, o tornado tinha mais de 300 metros de diâmetro na sua base e chegou a atingir uma altura superior a 12 quilómetros.

Outra perspetiva do tornado:

A Califórnia está a assistir à mais prematura, prolongada e destrutiva época de incêndios, devido à seca, ao tempo quente, atribuído às alterações climáticas, e à crescente construção de casas cada vez no interior da floresta.