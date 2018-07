Jardim zoológico acusado de pintar um burro para parecer uma zebra

A expressão "comprar gato por lebre fez tão sentido" pode adaptar-se ao que aconteceu num jardim zoológico no Cairo, Egipto, onde se tentou fazer de um burro uma zebra: bastou pintar-lhe umas riscas brancas e pretas e ficou igual... ou assim pensaram os donos do espaço.



O jardim zoológico, inaugurado recentemente no International Garden do Cairo, já foi acusado de tentar enganar os visitantes, mas o diretor do espaço, Mohammed Sultan, garantiu ao canal de notícias egípcio Youm 7 que o animal é mesmo uma zebra "verdadeira" e não um burro.

O caso foi tornado público por um jovem visitante, Mahmoud Sarhan, que, num passeio pelo jardim, reparou numa "zebra" com uma aparência invulgar. As orelhas não tinham o tamanho típico do animal - eram maiores do que as do animal original - e as riscas pretas estavam a desaparecer em todo o seu focinho.

O jovem apressou-se a publicar uma foto sua com o animal no Facebook, que já tem mais de 7 mil partilhas e cerca de 10 mil reações. "A estupidez chegou ao país: trouxeram para aqui um burro local e pintaram-no para que parecesse uma zebra", lê-se na publicação.

Apesar de Mohammed Sultan ter afirmado que todos os animais do jardim são bem cuidados e observados de forma a garantir o seu contínuo bem-estar, a organização mundial PETA já veio manifestar o seu desagrado perante o que aconteceu.



Em comunicado dado à CNN, Delcianna Winders, vice-presidente da fundação, disse que "nenhuma instalação respeitável de animais submeteria um animal nervoso como um burro ao stress de ser pulverizado com produtos químicos como a tinta, que pode causar uma dolorosa reação alérgica". O grupo ativista espera ainda que as autoridades do Cairo estejam a investigar o assunto.