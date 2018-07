O resgate na Tailândia, agora na perspetiva de um dos mergulhadores

Mikka Paasi é natural de Helsínquia, Finlândia, mas vive na Tailândia e juntou-se à operação de resgaste dos 12 jovens e do seu treinador que ficaram presos numa gruta no dia 23 de junho.

Na terça-feira, já com todos a salvo, partilhou no Facebook uma foto com outros dois mergulhadores, onde se declara "agradecido" e cita que "aqueles que dizem que não pode ser feito não devem interromper os que estão a fazê-lo". "Os 13 miúdos cá foram sãos e salvos!", termina.

Nos dias anteriores, o instrutor de mergulho partilhou várias imagens da operação de resgate, que sempre reuniram dezenas de milhares de "gostos", comentários e partilhas, como estas, de sábado, quando se dizia "entre a espada e a parede":

Na sexta-feira, mostrava a parafernália de equipamento enquanto a sua equipa se preparava para mergulhar: