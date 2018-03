Lisboa entre as 20 melhores cidades do mundo para os jovens

Lisboa é a 18ª melhor cidade do mundo para os millenials, segundo um estudo lançado pelo site de procura de imobiliário Nestpick.

O 2018 Millennial City Ranking mostra as 110 cidades do mundo mais apelativas para os jovens iniciarem a vida, trabalharem ou simplesmente visitarem.

"Os millenials cresceram num mundo cada vez mais pequeno, onde a internet abriu portas que os seus pais nem podiam sonhar que existissem", diz Ömer Kücükdere, diretor da Nestpick.

"É agora possivel viver e trabalhar em qualquer sítio do mundo, e estas oportunidades estão a delinear a forma como o nosso planeta se vai parecer às gerações futuras".

A empresa avaliou um total de 17 fatores individuais e organizou-os em quatro categorias: o Ecossistema Empresarial, os Essenciais (coisas como preços de imobiliário, transportes e comida), a Tolerância (a forma como são vistas a imigração, a igualdade de sexos, e as liberdades pessoais, por exemplo) e a Recreação.

No primeiro lugar do ranking encontra-se Berlim, na Alemanha, com o resultado geral mais elevado nas quatro categorias. A cidade alemã é, segundo o estudo, a melhor cidade do mundo para millenials.

No segundo e terceiro lugar da tabela encontram-se Montreal, no Canadá, e Londres, no Reino Unido, respetivamente.

Como nem todos os jovens procuram a mesma coisa, é possível separar as categorias e avaliar as cidades de acordo com aquilo que mais interessa a cada um.

Uma pessoa que procure apenas viajar, por exemplo, deverá focar-se na categoria de Essenciais, que engloba fatores como a habitação, a comida, a internet e o transporte. As outras categorias tornam-se, neste caso, menos importantes. Pela mesma lógica, um jovem que procure iniciar a sua carreira numa cidade com oportunidades de emprego, deve ter em especial atenção a categoria do Ecossistema Empresarial.

Segundo o estudo:

- São Francisco, nos EUA, é a cidade com melhores oportunidades de emprego;

- Seoul, na Coreia do Sul, é aquela com melhores acessos às coisas essenciais para a vida;

- Helsinquia, na Finlândia, é a cidade com maior tolerância à diferença e à liberdade pessoal;

- Buenos Aires, na Argentina, é a cidade do mundo com as melhores oportunidades recreativas.

O Porto encontra-se ainda na sétima posição do top 10 das cidades com melhores condições de vida.

Kücükdere considera que o futuro da economia reside nos millenials, sendo qua as cidades se devem "adaptar às necessidades dos mais jovens" para conseguirem crescer. Este estudo torna-se, na sua opinião, uma boa forma de as várias cidades reconhecerem os seus pontos fracos e tentarem superá-los.