"Homem mais sortudo do mundo" sobrevive a acidente com linha de alta tensão

Foi uma das companhias de eletricidade britânicas que lhe atribuiu o epíteto, depois de o homem ter entrado em contacto com uma linha de 11 mil volts e sobrevivido graças a um conjunto "anormal" de circunstâncias... que mesmo assim não explicam tudo

A tempestade Emma tem provocado a queda de numerosas árvores e ramos em várias regiões do Reino Unido. Foi a tentar desviar do caminho um desses ramos, preso numa linha de alta tensão, que um homem não identificado arriscou a vida, no sábado à tarde, em Mottram, Greater Manchester.

O episódio foi partilhado no Twitter pela companhia Electricity North West que lhe chama "o homem mais sortudo do mundo", uma vez que levou apenas um pequeno choque, o que não é o expectável quando se entra em contacto com uma linha elétrica de 11 mil volts...

.

"Depois de 'sentir um formigueiro', ligou para a Electricity North West, que cortou imediatamente a corrente da linha a partir da sua sala de controlo em Manchester e aconselhou-o a manter-se afastado da linha", relata a empresa, em comunicado.

"A eletricidade pode atravessar coisas como ramos e pode matar instantaneamente. Também pode saltar, por isso como ele evitou a morte é simplesmente incrível", considera Chris Fox, gestor de incidentes da empresa.

E como é que o sortudo caminhante sobreviveu, afinal? Com "uma combinação anormal de circunstâncias que ainda não conseguimos bem compreender, que incluem as suas luvas, as suas botas resistentes de caminhada e o facto de o ramo dever estar completamente seco".

"Mesmo assim, nem acreditamos como saiu ileso", conclui.