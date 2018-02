Erupção do vulcão Sinabung na Indonésia é tão impressionante vista da Terra como do espaço

Multiplicam-se nas redes sociais as imagens da enorme erupção de segunda-feira do Mount Sinabung, na Indonésia e aos vídeos captados por residentes juntam-se as imagens de satélite que mostram bem a dimensão do fenómeno