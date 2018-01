Donald Trump possui um discurso ao nível do 4º ano de escolaridade

"Donald Trump tem o vocabulário mais básico, mais simplista e menos diverso do que qualquer presidente dos últimos 90 anos", comenta o criador da Factba.se Bill Frischling, face aos resultados obtidos.

Foram feitas duas comparações: uma com a totalidade do discurso disponível para consulta de todos os 15 presidentes; e outra com as primeiras 30.000 palavras registadas de cada um desde que adotaram o cargo de presidente.

Em ambos os casos, e "recorrendo a mais de meia dúzia de testes com metodologias diferentes", o resultado foi praticamente idêntico, com Trump no último lugar da escala e atrás dos seus últimos 14 antecessores.

No topo da lista ficaram Herbert Hoover, com um discurso ao nível do 11º ano, e Jimmy Carter, ao nível do 10ª ano. O ex-presidente Barack Obama situou-se no terceiro lugar do pódio, com uma capacidade de comunicação verbal ao nível do 9º ano de escolaridade.