Trump "condenado à morte" pela Coreia do Norte por insultar Kim Jong-un

"O pior crime pelo qual ele nunca poderá ser perdoado é ter-se atrevido a ferir a dignidade da liderança suprema", lê-se no editorial publicado no Rodong Sinmun, o órgão oficial do Partido dos Trabalhadores da Coreia. "Deve saber que não passa de um criminoso hediondo condenado à morte pelo povo coreano."

Durante a visita de 11 dias à Ásia, em que pediu aos líderes de cinco países que aumentem a pressão sobre o regime norte-coreano, Donald Trump usou o Twitter para chamar "gordo" e "pequeno" a Kim Jong-un."Porque é que Kim Jong-un insiste em chamar-me 'velho' quando eu nunca o chamaria de 'pequeno e gordo'?. Bem, eu tento tanto ser amigo dele - talvez um dia isso aconteça", escreveu o presidente norte-americano.

Twitter à parte, Trump sublinhou, no Vietname, que todas as nações responsáveis devem atuar para garantir que a Coreia do Norte não continua a ameaçar o mundo.

"A segurança é um objetivo que deveria unir todas as nações civilizadas", disse Trump, numa conferência de imprensa com o Presidente vietnamita, Trang Dai Quang, à saída de uma reunião no palácio de Hanói.

O editorial chama ainda "cobarde" a Trump por cancelar uma visita à zona desmilitarizada na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Na altura, o helicóptero de Trump teve de voltar para trás devido ao mau tempo, mas no editoral lê-se que "ele estava só demasiado assustado para enfrentar o olhar das nossas tropas".