Funcionário do Twitter desativou conta de Trump no último dia de trabalho

A conta do Twitter de Donald Trump esteve inacessível durante 11 minutos, na quinta-feira, obra de um funcionário da rede social que estava prestes a sair da companhia."Soubemos que isto foi feito por um funcionário do apoio ao cliente do Twitter no seu último dia de trabalho. Estamos a fazer uma investigação interna", anunciou, num tweet, a rede social.

O Twitter garante ainda que está a tomar medidas para impedir que algo semelhante volte a acontecer.

O recurso ao Twitter para promover as suas ideias políticas e atacar os adversários é uma das marcas do Presidente norte-americano, que tem quase 42 milhões de seguidores na rede social.