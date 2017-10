Abriu o primeiro bordel de bonecas sexuais alemão

Chama-se Bordoll – uma mistura das palavras bordel e doll (boneca) - e é gerido por Evelyn Schwarz, uma mulher de 29 anos. É esta a descrição resumida daquele que é o primeiro bordel alemão exclusivamente composto por bonecas sexuais

DR

Depois do sucesso em Barcelona daquele que foi o primeiro bordel de bonecas sexuais no mundo, chegou a vez da Alemanha entrar no mercado da "prostituição plástica". Situado em Dortmund, o Bordoll abriga presentemente 11 bonecas sexuais de silicone, que aluga a todos os curiosos por 80€ por hora.

As bonecas foram alegadamente importadas da Ásia e custaram cerca de 2.000€ cada uma. Cada boneca pesa cerca de 30kg, tem o seu próprio nome e é esteticamente única. Segundo o site oficial do bordel, as bonecas são de "qualidade extremamente alta".

São "descomplicadas" e estão "sempre dispostas" como se lê no site, que compara as bonecas a "verdadeiras mulheres de sonho". Encontram-se classificadas numa de 4 categorias - "real", "magra", "fantasia" ou "anime" - e aparecem referenciadas no site ao lado de todas as suas especificações, desde a cor do cabelo ao tamanho das várias partes do corpo.

Encontra-se ainda na página online uma lista de "serviços possíveis" de realizar pela boneca.

Os clientes são encorajados a trazer roupas ao seu gosto, com as quais podem vestir a boneca. "Para muitos não é um fetiche, é mais uma curiosidade", diz Schwarz ao Mail Online.

O bordel ganhou imensa popularidade, com as bonecas a serem alugadas até 12 vezes por dia, como reporta Schwarz, sendo que 70% dos clientes regressa para uma segunda visita. As mulheres de grande parte dos clientes reagem "com tolerância" à atividade dos maridos, chegando por vezes a "esperar lá fora no carro", enquanto os homens têm sexo com as bonecas de silicone. "Vêem isto como um brinquedo", explica Schwarz.

Recentemente, a dona do bordel teve a sua primeira má experiencia com um cliente, que partiu uma das bonecas mais populares do bordel, a "Anna", que teve de ser substituída.

Para além das bonecas de silicone, a sociedade do século XXI também já desenvolveu uma alternativa tecnológica ao sexo entre humanos. Encontram-se já em produção e comercialização robôs sexuais dotados de tecnologia que lhes permite mexer-se, falar e reagir a estímulos.