Polícia alemã teme "muitos mortos" em incêndio de autocarro após colidir com camião

"Somos realistas e no final do dia teremos muitos mortos a lamentar", disse um porta-voz da polícia Jürgen Stadter, à estação de informação alemã n-tv, acrescentando que não tinha mais do que uma "ténue esperança" de encontrar vivos entre os desaparecidos.

O acidente causou 31 feridos.

Segundo informação da polícia, a bordo do autocarro seguiam 46 passageiros e dois condutores.

Helicópteros e ambulâncias foram enviados para o local e a autoestrada A9 foi cortada nos dois sentidos devido ao acidente.