Menino iraquiano com doença rara está a ser ser tratado depois de esta foto se tornar viral

Emad sofre de mucopolissacaridose, uma doença rara que se traduz na incapacidade do corpo para produzir enzimas. Já foi operado três vezes e, conforme contou a mãe, Zahra Khorasani, à agência Reuters, os tratamentos e as cirurgias já engoliram todo o dinheiro que a família tinha e o que pediu emprestado.

O menino vive com os pais e dois irmãos numa pequena casa arrendada e o pai, com uma deficiência numa das pernas, está desempregado há dois meses.

Reuters

Dia 7 seria um dia decisivo, embora não da forma que os pais tinham planeado. O pai do menino, Hossein Esmaeilnejad, dirigiu-se aos correios com uma carta a suplicar ajuda ao Presidente iraniano. "Disse a Deus: 'Se resolveres as coisas, ótimo. Se não, nunca mais vou pedir ajuda a niguém'", recorda. No mesmo dia, a mãe pegou em Emad e levou-o ao Parlamento em Teerão, disposta a expôr o seu caso e fazer um pedido desesperado de ajuda.

Mas os planos do Daesh sobrepuseram-se aos seus: um grupo de quatro terroristas atacou o edifício e começou a disparar indiscriminadamente. Um dos atacantes fez-se explodir no quarto andar do edifício.

"Toda a gente estava a fugir. Toda a gente estava a tentar encontrar uma forma de se salvar. Alguns conseguiram, mas muitos morreram", relata Zahra. Os ataques desse dia, reivindicados pelo autoproclamado Estado Islâmico, e que visaram não só o Parlamento iraniano como o mausoléu do imã Khomeni, fizeram um total de 17 mortos.

Recorde as imagens do terror em Teerão

Emad não ouviu os tiros, nem os os gritos, graças a sua grave deficiência auditiva, mas percebeu, certamente, que algo de muito errado se passava: a mãe pegou nele e correu. Num dos corredores, as forças de seguranças deram-lhes coletes à prova de bala e evacuaram-nos do edifício. Foi este momento, quando o menino era ajudado a sair por uma janela, que foi captado pelas agências internacionais e que seria publicado em vários meios de comunicação e largamente partilhado nas redes sociais.

A "publicidade", que não tinham imaginado, valeu-lhe uma esperança inesperada para a doença de Emad. "O ministro da saúde visitou-nos. Foi muito amigável", lembra o pai. O responsável deu ordens para que a criança começasse a ser tratada imediatamente, com o Estado a suportar todos os custos, mesmo que seja necessário recorrer a ajuda médica no estrangeiro.

Esmaeilnejad continua desempregado e sem casa. Mas a fotografia resolveu "metade" dos seus problemas e Emad está, finalmente, a ser tratado.