Lembra-se do estranho aperto de mão entre Macron e Trump? Não foi "inocente"

Foi na última quinta-feira, no final de um encontro à margem da cimeira da NATO, que Emmanuel Macron e Donald Trump protagonizaram um aperto de mão vigoroso que não passou despercebido aos meios de comunicação social: é que além de se ter prolongado mais do que o habitual, as imagens também mostraram o que pareceu uma tentativa, sem sucesso, do Presidente dos EUA de terminar o cumprimento. Uma sequência de imagens da agência Reuters mostra até como os dois líderes mundiais apertaram tanto as mãos que acabaram por ficar com os nós dos dedos brancos.

Ao Journal du Dimanche, o Presidente francês recém-eleito Emmanuel Macron explicou que o seu gesto não foi inocente e que foi sua intenção "mostrar que não faria pequenas concessões, nem mesmo simbólicas".

"Donald Trump, o Presidente turco ou o Presidente russo vêem as coisas em termos de relações de poder, o que não me incomoda. Não acredito em diplomacia através da censura pública, mas nos meus diálogos bilaterais, não deixo passar nada. É assim que se obtém respeito".