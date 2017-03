Milhares de pessoas desfilaram em Roma em nome de uma Europa unida

Estas iniciativas ocorrem no mesmo dia em que 27 líderes europeus participaram em Roma nas comemorações do 60º aniversário da fundação do projeto europeu, numa cerimónia na qual adotaram uma declaração sobre o futuro da Europa.

A par de Roma, outras marchas foram registadas em Londres, Berlim ou Varsóvia.

Mais de 10 mil pessoas desfilaram em direção ao Coliseu de Roma sob o lema "Nossa Europa", em defesa de uma união sem muros, austeridade e racismo.

A participar na iniciativa estavam cidadãos comuns, sindicatos e organizações como a Greenpeace.

"Estamos aqui para pedir uma Europa que não seja dos bancos e da burocracia, mas dos direitos dos trabalhadores e dos estudantes", afirmou, em declarações à agência noticiosa francesa AFP, Giovanni Zannier, um estudante de ciências internacionais de 22 anos.

com Lusa