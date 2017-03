Um homem e o seu disco em Alepo. Uma imagem viral que é um retrato da devastadora guerra na Síria

A destruição é visível. Incapaz de se mascarar, a não ser que se fechem os olhos. O som das bombas é a melodia mais tocada nos últimos anos, sem dar descanso à playlist. Mas os mesmos acordes cansam, quando com eles vem o reflexo da destruição provocada por uma guerra, sem tréguas à vista. Em Alepo, no Nordeste da Síria, esta é uma longa-metragem, onde os créditos teimam em não aparecer. Mohammad Mohiedine Anis, 70 anos, por entre o que resta daquilo que um dia chamou quarto, ouve música no seu gramofone, que saiu ileso aos ataques. E por entre o fumo que lhe sai do cachimbo espera que a paz, algum dia, volte a ocupar o seu lugar, agora entregue ao conflito.