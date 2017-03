Multiplicam-se no Twitter as piadas com a forma de Trump prender a gravata

Pouco depois das eleições nos EUA, quando o então presidente eleito visitava o estado do Indiana, uma rajada de vento atirou-lhe a gravata por cima do ombro, mesmo a jeito para fotografado o pormenor insólito de dois pedaços de fita-cola a manter as duas pontas da gravata unidas. Mas agora, uma nova imagem, que mostra que Donald Trump se manteve fiel ao seu truque low cost para substituir um alfinete de gravata, tornou-se viral.

A fotografia foi captada quando o Presidente desembarcava do Air Force One no Aeroporto Internacional de Orlando, na passada sexta-feira.

"Trump usa fita adesiva para prender a gravata. Se isso, só por si, não é razão para impugnação, o que aconteceu à América", questiona-se um utilizador, enquanto vários escrevem tratar-se de uma "metáfora da sua presidência". Há ainda quem sugira que o país se una para comprar um alfinete de gravata ao Presidente e quem, pelo contrário, sinta que ao usar fita-cola, Trump é como "todos nós".