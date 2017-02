Valentina Sampaio, a primeira modelo transsexual na capa da Vogue Paris

Pela primeira vez, a revista de moda Vogue Paris vai ter na capa uma modelo transsexual

A modelo brasileira Valentina Sampaio tem 21 anos, nasceu litoral do Ceará e começou a sua carreira aos 16 anos de idade, tendo-se tornado a primeira transsexual a representar a L'Oreal Paris no Brasil. Agora, a irmã francesa da Vogue americana permite-lhe subir mais um degrau na sua carreira, ao pô-la na capa da edição de março, com a sua foto acompanhada do título: "Beleza transsexual: como eles estão a agitar o mundo".

As fotografias estiveram a cargo da dupla Mert Alas e Marcus Piggot e o styling a cargo do editor da revista, Emmannuelle Alt.

A divulgação feita no oficial Instagram da revista fez-se acompanhar de uma descrição explicativa: "Este mês estamos orgulhosos por celebrar a beleza transsexual e a forma como as modelos como a Valentina Sampaio, que fotografa pela primeira vez para uma capa da Vogue, estão a mudar a face da moda e a desconstruir o preconceito".

À Vogue americana, o editor da Vogue francesa disse: "Neste momento estamos a viver num mundo que está a dar passos para trás. Em vez de estarmos numa constante evolução, que é o que devia acontecer com os direitos humanos... eles não estão a ir num bom caminho". E remata dizendo : "Esta capa explora a importância desses direitos e ainda temos um longo progresso pela frente em muitos campos".

No Instagram, a modelo partilhou a capa, confessando, na legenda, o seu orgulho e felicidade, numa mistura de inglês, francês e português: "so proud and super happyyy. Merciiiii. Ameiii super felizzz".

E por falar em capas pioneiras, em 1998, a modelo Naomi Campbell tornou-se a primeira afro-americana a ser capa da Vogue e em 2007 foi a vez de Andre J., o primeiro negro andrógeno.