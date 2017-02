América primeiro. E em segundo lugar, quem fica?

"A partir deste dia, uma nova visão vai governar a nossa terra. A partir deste dia, vai ser apenas América primeiro, América primeiro". Ao ouvir estas palavras de Donald Trump, do discurso de tomada de posse, um grupo de humoristas holandês pensou que talvez fosse boa ideia conquistar e garantir, o mais depressa possível, o segundo lugar na lista do Presidente dos EUA.

Desde então, muitos países têm entrado na brincadeira e já existe, inclusivamente, um site chamado "Every Second Counts" (cada segundo conta), que pergunta "Quem quer ser o segundo?" 14 países já se candidataram – e dois deles não se chateiam com o terceiro lugar.

Portugal

Dentro de Portugal, há quem tenha mais ambição. A região Madeira, por exemplo, que não se contenta com menos do que o primeiro lugar.

Madeira

Holanda

Alemanha

Suíça

Dinamarca

Bélgica

Luxemburgo

Itália

Marrocos

Eslovénia

Moldávia

Bulgária

A Lituânia e a Croácia não ficam descontentes se Donald Trump lhes conceder o terceiro lugar. A Lituânia deixa o segundo lugar para a Holanda e a Croácia para a Alemanha.

Lituânia

Croácia