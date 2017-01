Time lapse mostra Pequim a ser "engolida" pela poluição

Chas Pope, que criou o vídeo e o partilhou nas redes sociais, explica na legenda no YouTube que a filmagem foi feita no dia 2 de janeiro, segunda-feira, ao longo de 20 minutos, em Pequim.

Os 12 segundos de time-lapse, que o utilizador intitulou "O Apocalipse de Pequim" foram captados a partir de um ponto alto da cidade e mostram uma nuvem densa de poluição a encobrir tudo.

Vinte e cinco cidades do norte, centro e leste da China foram colocadas esta terça-feira em alerta vermelho - o mais elevado -devido à poluição.

No total, 72 cidades chinesas têm em vigor algum tipo de alerta por poluição atmosférica.

A região de Pequim-Tianjin-Hebei, no nordeste, estendeu o seu alerta até à noite de sábado, conforme anunciou o Ministério de Proteção Ambiental. Em alguns locais dessa região, a poluição vai chegar a níveis "muito graves" com concentrações de partículas PM 2,5 (as mais perigosas) até 300 microgramas por metro cúbico (a Organização Mundial de Saúde recomenda um nível máximo de 25).