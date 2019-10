Mais um acidente grave nas minas de Aljustrel

Um homem de 22 anos sofreu na tarde de segunda-feira, 30, ferimentos graves num acidente de trabalho nas minas de Aljustrel, no distrito de Beja, tendo sido transportado para o hospital de São José, em Lisboa, disse à Lusa fonte da GNR.

De acordo com a mesma fonte, o trabalhador sofreu a amputação de três dedos da mão direita quando manobrava um tubo de sondagens. Para o local do acidente, foram mobilizados 11 operacionais, dois veículos dos Bombeiros Voluntários de Aljustrel e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), além da GNR.

Desde o início do ano, os acidentes de trabalho na Almina já causaram a morte a dois trabalhadores e ferimentos graves a outros dois, o que aponta para a falta de condições de segurança no complexo mineiro. Na sua edição do dia 12 de julho, a revista VISÃO publicou uma extensa investigação sobre os referidos acidentes de trabalho, que pode recordar aqui: