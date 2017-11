Bruxelas põe défice português acima do valor do Governo

A Comissão Europeia melhorou as previsões para o défice orçamental deste ano em Portugal, dos anteriores 1,8% para 1,4% do PIB, devido “à recuperação económica, à queda da despesa com juros e ao investimento público abaixo do orçamentado". Contudo, para 2018, Bruxelas revê também em baixa a sua anterior projeção de 1,9% para 1,4%, mas o novo valor fica quatro décimas acima da meta do Governo, que inscreveu um défice orçamental de 1% do PIB na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, atualmente em análise no Parlamento.

Considerando que a redução do défice português é "sobretudo cíclica", e que não resulta de medidas do Governo mas antes de fatores conjunturais, como a retoma da economia ou a descida dos juros, as previsões de outono da Comissão Europeia apontam, no entanto, para que esta discrepância de 0,4 pontos venha a ser “anulada ou reduzida”, como já sucedeu anteriormente.

Na conferência de imprensa de apresentação das previsões económicas de outono, o comissário europeu dos Assuntos Económicos justificou a discrepância com os "pressupostos diferentes" tidos em conta por Bruxelas e Lisboa nas respetivas projeções, sendo a Comissão "mais conservadora" do que o Governo. Pierre Moscovici adiantou ainda que Bruxelas está em contacto com o Governo português, "com um sentimento muito positivo".

Quanto às previsões de crescimento, revistas em alta, a Comissão acredita que a economia nacional vai crescer 2,6% em 2017 e 2,1% em 2018, antecipando, tal como o Governo, "algum abrandamento" na evolução do PIB a partir do próximo ano. Para 2019, o crescimento previsto é de 1,8%. Neste capítulo, as projeções europeias estão em linha com as do Governo, que espera que o PIB cresça 2,6% em 2017 e 2,2% no próximo ano.

Em relação à zona euro, a Comissão antecipa para este ano o ritmo de crescimento “mais rápido numa década", com o conjunto dos países da moeda única a crescerem 2,2%. As previsões para a União Europeia a 28 também melhoram, dos anteriores 1,9% para 2,3% no final deste ano.

Nos próximos dois anos, Bruxelas espera que o crescimento económico mantenha um ritmo idêntico tanto na zona euro como no conjunto da UE, projetando valores de 2,1% para 2018 e de 1,9% para 2019.