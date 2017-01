Matosinhos vai receber 107 cruzeiros

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) anunciou ter já a confirmação de 107 navios cruzeiros a fazer escala no terminal do porto de Leixões, em Matosinhos. A verificar-se, 2017 poderá ser o melhor ano de sempre, com o turismo de cruzeiros marítimos a desembarcar 105 mil passageiros na área metropolitana do Porto.

Depois de um ligeiro decréscimo em 2016, que a APDL justifica com a oscilação anual das rotas marítimas e com a menor dimensão dos navios acolhidos, 2017 vai significar a paragem de 14 novos navios de cruzeiro e duas novas companhias, com destaque para a Royal Caribbean International, que tem marcada 10 escalas em Leixões. Na lista está também a companhia alemã Aida Cruises e dois da Viking Ocean Cruises.

Desde março de 2015 que o novo terminal do Porto de Leixões – uma obra do arquiteto Luis Pedro Silva, já premiada internacionalmente – está preparado para receber navios com mais de 200 metros de comprimento, entrando assim nos itinerários de grandes operadores.

Com uma escala entre 8 a 10 horas de paragem (chegam manhã cedo e largam ao fim do dia), a maior parte dos passageiros sai para a visita da cidade do Porto (caves de vinho do Porto, museus e centro histórico), mas outros preferem um passeio ao Minho (Viana e Guimarães) e há até quem escolha dar um saltinho a Fátima. De acordo com informações recolhidas na APDL, “um navio pode movimentar 60 autocarros logo pela manhã”, conforme os bilhetes pré-comprados dentro do navio aos respetivos agentes de viagem.

Enquanto isso, a tripulação gosta mais de se dispersar pela marginal de Matosinhos e experimentar os seus restaurantes.