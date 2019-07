Nova instalação artística de Akacorleone é lixo elétrico e eletrónico

O artista visual português Akacorleone passou as últimas semanas a criar uma peça com recurso a equipamentos elétricos e eletrónicos em fim de vida com objetivo de sensibilizar a população para a importância de reciclar e reutilizar este tipo de lixo. A instalação artística que resulta num cubo de 12,5 metros cúbicos será apresentada e poderá ser vista pelo público no festival Super Bock Super Rock, de 18 a 20 de julho.

Para "Reusable Technology" foram usados cerca de 160 elementos de lixo elétrico e eletrónico como micro-ondas, secadores, telemóveis ou computadores.

Segundo dados das Nações Unidas, em 2016, foram produzidas 44,7 milhões de toneladas de REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos) em todo o mundo, sendo que, em 2021, as previsões apontam para que este número suba para as 52,2 milhões de toneladas.