Dez figuras da Feira do Livro de Guadalajara: O Imperador

No último fim de semana da Feira Internacional do Livro (FIL) de Guadalajara, a maior da América Latina, a Visão destaca dez figuras que marcam a edição deste ano, que teve Portugal como Convidado de Honra. Do Prémio Nobel Orhan Pamuk ao último grande imperador asteca, sem esquecer os responsável pela divulgação da Literatura Portuguesa nos países hispanofalantes, eis uma viagem por livros, traduções e mitos. Neste artigo, o Imperador

Todos os países têm os seus mitos. Alguns, condensam-se numa única figura, que atravessa os tempos como inspiração ou ameaça, exemplo ou fantasma. No México, esse estatuto está entregue a Moctezuma, o imperador Asteca que em 1520 sucumbiu ao invasor espanhol.

No seu novo romance, lançado na FIL, José Luís Trueba Lara revisita a figura mítica. Não é o primeiro, nem será o último autor mexicano a fazê-lo. Talvez seja uma inevitabilidade ver em Moctezuma um bloco identitário que convoca o escritor para um duelo faltal. Com tão poucas fontes, é impossível conhecê-lo na totalidade. Mas sem a literatura, o desconhecimento revela-se ainda é maior.

“Moctezuma é visto pelos mexicanos como o grande traidor, o grande perdedor, o grande horror da história pátria”, afirma à Visão, entre sorrisos, o escritor e também editor. “Mas esta é, em parte, uma imagem fabricada. Durante o processo de independência, na hora de inventar um país, era preciso encontrar um responsável por todos os nossos males. À falta de outros candidatos, foi ele o eleito. México nasce negando Moctezuma.”

Para o escritor, típica na luta entre bons e maus, perdeu-se a vontade de perceber quem foi na verdade o famoso imperador. Editado pela Oceano, Moctezuma ensaia uma aproximação. “É entendê-lo a partir do pouco que sabemos”, afirma. O desconhecimento, diga-se, é um poço sem fundo. Começa no dia do nascimento, que no México pré-hispânico definia o nome dos recém-nascidos. Para evitar maus presságios, foi fabricado: 1 de Caña, o início de um novo ciclo. Numa palavra: “Propaganda”.

Divido em várias partes, o romance percorre as várias etapas da vida de Moctezuma, da infância às grandes conquistas que marcaram o seu reinado. Quase no fim, o encontro com navegador e conquistador espanhol Hernán Cortés. A fechar, a sua morte. Não surpreenderá ninguém que ainda hoje se brinque com esse momento. “Vamos dar pamba asteca a alguém” é uma frase muito comum. “Usa-se quando se quer fazer mal a alguém”, esclarece o escritor .

A maldição persiste, já se vê, o que leva José Luís Trueba a uma conclusão simples: “O pior que te pode acontecer é viveres numa época história muito interessante”. Mas isso não é o que todos desejamos?. “É, e a época de Moctezuma é de facto interessantíssima. Mas quem sabe o que te pode acontecer, provavelmente vai acabar morto”, ironiza. “O bom da escrita é poder viver as grandes revoluções, mudanças e conquistas da história na segurança do teu escritório. Não há nada mais seguro que a Literatura.”

Nela, pode dizer-se, Moctezuma vive eternamente.