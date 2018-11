"Eu adoro aqui". Tim Bernardes no Super Bock em Stock para o quinto concerto do ano em Portugal

Depois de quatro concertos em junho, o brasileiro está de regresso a Portugal para atuar no festival Super Bock em Stock (ex-Vodafone Mexefest), em Lisboa. Tim Bernardes sobe ao palco do Teatro do Tivoli BBVA neste sábado, 24, e a VISÃO esteve à conversa com o músico que interpretou ainda o tema Recomeçar. VEJA O VÍDEO