Bafta 2017: os looks e a consagração de La La Land

O musical “La La Land” voltou a dominar mais uma entrega de prémios pré-Óscares. Desta vez foram os BAFTA de 2016, os galardões britânicos cuja cerimónia contou com a presença dos Duques de Cambridge. Kate e William brilharam na passadeira vermelha.

Emma Stone ganhou o prémio de melhor atriz principal no musical , que venceu também o prémio de melhor filme, melhor realizador, melhor música original, entre outros.

O prémio BAFTA para melhor documentário foi entregue a “13th”, uma referência à Constituição dos Estados Unidos da América, onde se lê que “não haverá, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito a sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado”.

O melhor ator principal foi Casey Affleck, de “Manchester By the Sea”. Dev Patel levou a estatueta de melhor ator secundário pela prestação em “Lion”. Viola Davis foi a melhor atriz secundária pela participação no filme “Fences”.

VEJA AS FOTOS DOS MAIS BEM VESTIDOS DA CERIMÓNIA