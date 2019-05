Este sábado, venha ouvir Arlindo Camacho no World Press Photo

Primeiro, às 15h30, o fotógrafo Arlindo Camacho, colaborador regular da VISÃO e da PRIMA, vai mostrar alguns trabalhos do seu portfólio e falar sobre o que é isso da arte de retratar os outros. À talk do próximo sábado, 18 – a última do programa paralelo ao World Press Photo organizado pela VISÃO –, seguir-se-á, às 17 horas, um rally fotográfico, orientado também por Arlindo Camacho, exclusivamente dedicado ao retrato.

Ambas as iniciativas decorrerão em espaços adjacentes aos Museu Nacional de História Natural e Ciência: a talk numa sala do antigo picadeiro real, o rally por entre o arvoredo do Jardim Botânico.

Esta "Photo Talks" terá entrada livre, mas há que reservar o lugar. O mesmo se passa com o rally, em que se exige apenas inscrição no local, no próprio dia, tendo em conta que a capacidade não pode superar as 30 pessoas por sessão. Para participar, só é preciso uma máquina fotográfica e vontade de aprender.

Arlindo Camacho nasceu em Lisboa a 31 de maio e, desde cedo, que a fotografia se revelou uma paixão. Em 2004, entrou na Ar.Co para tirar o curso e, dois anos mais tarde, ingressou no Curso Profissional de Fotografia do Instituto Português de Fotografia.

Passou pelo Diário de Notícias e Time Out Lisboa, como freelancer, colaborando atualmente com a revista VISÃO e a PRIMA. Nos últimos anos, tem vindo a trabalhar de forma crescente com vários músicos e bandas nacionais, desde a criação da imagem para os seus álbuns ao acompanhamento em concertos e desenvolvimento dos seus vídeo-clipes.

CONVERSAS E RALIS SOBRE FOTOGRAFIA

Organizados pela VISÃO em parceria com Fundação GALP

27 DE ABRIL

16H30 TALK - Como a fotografia desperta consciências, com Mário Cruz. O fotojornalista foi duas vezes consagrado com um prémio no World Press Photo, ganhando este ano o terceiro lugar na categoria de Ambiente.

04 DE MAIO

15H30 TALK - O olhar do fotojornalista, com Luís Barra, fotojornalista da VISÃO.

17H RALI FOTOGRÁFICO - Exercícios com máquinas fotográficas no Jardim Botânico e escolha de fotografias, com Luís Barra, fotojornalista da VISÃO.

11 DE MAIO

15H30 TALK - A fotografia de Natureza, com Nuno Sá. O fotógrafo e videógrafo, consagrado com um BAFTA, é considerado um dos melhores do mundo em vida marinha selvagem.

17H RALI FOTOGRÁFICO - Exercícios com máquinas fotográficas no Jardim Botânico e escolha de fotografias, com Isabel Saldanha. ISabel Saldanha, mediática fotógrafa, bloguer e escritora.

18 DE MAIO

15H30 TALK - A arte do retrato, com Arlindo Camacho, colaborador da VISÃO e PRIMA.

17H RALI FOTOGRÁFICO - Exercícios com máquinas fotográficas no Jardim Botânico e treino de retrato, com Arlindo Camacho.

WORKSHOPS DE FOTOGRAFIA COM TELEMÓVEL

Organizados pela VISÃO em parceria com Samsung Galaxy

28 DE ABRIL, 05 MAIO, 12 MAIO, 19 MAIO

15H30 WORKSHOP - Técnicas de fotografia com smartphone, com Gonçalo F. Santos.

NOTA: Lugares limitados de acordo com a lotação da sala: Talks - até 50 lugares ; Workshops e Ralis até 30 lugares.

