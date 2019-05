Venha ouvir e aprender com Nuno Sá e Isabel Saldanha, no World Press Photo

Este sábado, dia 11 de maio, o programa de talks e workshops promovido pela VISÃO em parceria com a Galp conta com um painel de luxo.

A conversa aranca pelas 15h30 com Nuno Sá, especialista em fotografia marinha selvagem. Nuno é um reconhecido fotógrafo e cinematógrafo português subaquático, que trabalha regularmente com a BBC e a National Geographic, tendo sido premiado com um BAFTA e nomeado para um Emmy. Nuno vai partilhar algumas das histórias que mais o marcaram ao longo dos anos e como o moldaram para hoje olhar para a fotografia como instrumento poderoso de conservação da natureza.

Nuno Sá foi um dos seis fotógrafos convidados pela VISÃO para participar no projeto "O Mar Que nos Une", uma viagem emotiva e informativa à volta dos mares que ligam Portugal Continental, Açores, Espanha, Brasil, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Uma exposição promovida pela Fundação Galp, em parceria com a VISÃO, para ver no World Press Photo.

As fotografias emotivas de Isabel Saldanha

O programa de talks e ralis fotográficos organizados em parceria pela VISÃO e a Fundação Galp reserva ainda, para o próximo sábado, a partir das 17 horas, um workshop prático com uma incursão pelo Jardim Botânico na companhia de Isabel Saldanha. Quem conhece a fotógrafa e escritora, com quase 55 mil seguidores no Instagram (veja aqui a sua página), sabe que as suas fotografias captam sobretudo belos ambientes, as pessoas e as suas histórias, que Isabel combina com palavras.

Depois de uma conversa de introdução, os interessados serão convidados a usarem as suas máquinas, partindo à descoberta do Jardim com frases que servirão de fio condutor à procura da fotografia. Sempre com as dicas de Isabel de como captar o momento perfeito.

Se gostou e quer participar, basta inscrever-se na bilheteira do World Press Photo no Museu de História Natural e da Ciência. A entrada é gratuita para os visitantes do World Press Photo. As talks comportam até 50 lugares, os workshops e ralis até 30 participantes.



PROGRAMA WORLD PRESS PHOTO

Calendário: 27 de abril a 19 de maio

Horário: De quinta a domingo e feriados, das 10h às 20h

Entradas (à venda no local): Bilhete inteiro - €4 ; Crianças, estudantes e séniores - €2 ; Bilhete gratuito até aos 12 anos

CONVERSAS E RALIS SOBRE FOTOGRAFIA

Organizados pela VISÃO em parceria com a GALP

27 DE ABRIL

16H30 TALK - Como a fotografia desperta consciências, com Mário Cruz. O fotojornalista foi duas vezes consagrado com um prémio no World Press Photo, ganhando este ano o terceiro lugar na categoria de Ambiente.

04 DE MAIO

15H30 TALK - O olhar do fotojornalista, com Luís Barra, fotojornalista da VISÃO.

17H RALI FOTOGRÁFICO - Exercícios com máquinas fotográficas no Jardim Botânico e escolha de fotografias, com Luís Barra, fotojornalista da VISÃO.

11 DE MAIO

15H30 TALK - A fotografia de Natureza, com Nuno Sá. O fotógrafo e videógrafo, consagrado com um BAFTA, é considerado um dos melhores do mundo em vida marinha selvagem.

17H RALI FOTOGRÁFICO - Exercícios com máquinas fotográficas no Jardim Botânico e escolha de fotografias, com Isabel Saldanha. ISabel Saldanha, mediática fotógrafa, bloguer e escritora.

18 DE MAIO

15H30 TALK - A arte do retrato, com Arlindo Camacho, colaborador da VISÃO e PRIMA.

17H RALI FOTOGRÁFICO - Exercícios com máquinas fotográficas no Jardim Botânico e treino de retrato, com Arlindo Camacho.

WORKSHOPS DE FOTOGRAFIA COM TELEMÓVEL

Organizados pela VISÃO em parceria com Samsung Galaxy

28 DE ABRIL, 05 MAIO, 12 MAIO, 19 MAIO

15H30 WORKSHOP - Técnicas de fotografia com smartphone, com Gonçalo F. Santos.

NOTA: Lugares limitados de acordo com a lotação da sala: Talks - até 50 lugares ; Workshops e Ralis até 30 lugares.

INSCRIÇÕES NA BILHETEIRA

