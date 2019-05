Bons fotógrafos, procuram-se!

Este passatempo é para os apaixonados por fotografia. Vamos eleger a melhor imagem tirada na exposição do World Press Photo, em Lisboa, e o vencedor ganha uma impressora portátil HP "Instantly Print 2x3" para smartphones, perfeita para imprimir as fotografias partilhadas nas redes sociais.

Para participar neste concurso promovido pela Galp, patrocinador principal do Wold Press Photo, em parceria com a VISÃO, basta tirar uma fotografia no espaço onde decorre a exposição - o Antigo Picadeiro do Museu Nacional de História e da Ciência - e partilhá-la no Instagram com a hashtag #GalpVisãoWPP.

O Passatempo decorre até às 23h59 de 20 de Maio de 2019 e destina-se a todas as pessoas singulares, com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, residentes em Portugal Continental ou ilhas. A fotografia vencedora será escolhida, tendo em conta critérios estéticos e técnicos, por um júri da revista VISÃO, composto pelo diretor-executivo, Rui Tavares Guedes, e por dois repórteres fotográficos da VISÃO (José Carlos Carvalho e Luís Barra)

Consulte aqui o regulamento completo e participe.

O melhor do fotojornalismo em Lisboa

A edição de 2019 inaugura no dia 27 de abril e chega em parceria com a Fundação Galp a um espaço no centro da cidade: o Museu Nacional de História Natural e da Ciência, no Príncipe Real.

A exposição, que tem também o apoio da Universidade de Lisboa e da Câmara Municipal de Lisboa, vai ocupar um edifício emblemático: o Real Picadeiro do antigo Colégio dos Nobres, um espaço do século XVIII, com os seus tetos de madeira de duplo perfil, que só por si merece uma visita, tal como as restantes exposições do Museu e o Jardim Botânico, ali mesmo ao lado. Um programa ideal para toda a família.

A Fundação Galp, patrocinador principal do evento, terá também uma exposição de um projeto de fotojornalismo feito em parceria com a VISÃO e seis talentosos fotógrafos que trarão trabalhos de seis regiões diferentes do planeta: Portugal Continental, Açores, Espanha, Brasil, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Sob o mote "O Mar Que nos Une", estarão em exibição fotografias que trazem para o debate o tema da proteção e sustentabilidade dos oceanos e da sua relação com as comuniades locais.

WORLD PRESS PHOTO 2019

Calendário: 27 de abril a 19 de maio

Horário: De quinta a domingo e feriados, das 10h às 20h

Entradas (à venda no local): Bilhete inteiro - €4 ; Crianças, estudantes e séniores - €2 ; Bilhete gratuito até aos 12 anos