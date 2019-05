As dicas de Luís Barra para captar a notícia em imagens

Luís Barra é o fotojornalista “de serviço”, no próximo sábado, dia 4, no programa de “talks” e ralis associados ao World Press Photo, em exposição, desde 27 de abril, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, ao Príncipe Real, em Lisboa.

Com uma bagagem de 25 anos de reportagem fotográfica na VISÃO (e 30 de profissão), Barra vai centrar a sua intervenção na mais recente experiência como enviado especial, a Moçambique. Ao longo de uma semana, o fotojornalista esteve com a jornalista Vânia Maia a reportar os esforços de sobrevivência e ajuda humanitária na região da Beira, no centro do país, após a passagem do furação IDAI. “Vi muitas fotografias publicadas que podiam ter sido captadas em qualquer outro momento, mais focadas no lado estético de um país de grande beleza, realmente fotogénico. Mas num mundo do Instagram é preciso manter a objetividade e a necessidade permanente de informar”, sustenta, ao identificar a prioridade de captar “a notícia”.

Na palestra, com início às 15h30, Luís Barra promete abordar igualmente as suas experiências no Kosovo e na Macedónia, ele que já esteve em mais de 30 países ao serviço da VISÃO. Alguns dos seus trabalhos no estrangeiro – eleições na Guiné-Bissau (2001), maré negra na Galiza (2002), por dentro do regime de Mugabe no Zimbabué (2008), ascensão do nacionalismo na Hungria (2013) e a vida em Chernobil três décadas após o desastre nuclear (2018) – valeram-lhe os mais prestigiados prémios do jornalismo nacional.

O programa de talks e ralis fotográficos organizados em parceria pela VISÃO e a Fundação Galp reserva ainda, para o próximo sábado, a partir das 17 horas, uma incursão pelo Jardim Botânico na companhia do fotojornalista de 49 anos. Nesse cenário, os interessados serão convidados a usarem as suas máquinas, podendo contar com algumas explicações de Luís Barra sobre técnicas de fotografia e, depois, sobre os critérios para escolher as melhores.

VEJA A FOTOGALERIA COM IMAGENS DE LUÍS BARRA EM VÁRIOS PAÍSES: