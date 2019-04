Aprenda a fotografar com telemóvel como um profissional nos workshops organizados pela VISÃO

Todos nós temos hoje uma máquina fotográfica à mão de semear: o smartphone. E muitos de nós não sabemos exatamente como tirar melhor proveito de todas as potencialidades de muitos equipamentos, que permitem fazer fotografias extraordinárias, para partilhar nas redes sociais e não só.

Para muitos fotógrafos, o smartphone veio substituir a câmara compacta que transportavam sempre consigo para registos pessoais e, para muitas outras pessoas, o smartphone substitui essas mesmas máquinas compactas nas férias e outros eventos.

É a pensar nestes utilizadores que a VISÃO, em parceria com a Samsung Galaxy, organizou quatro workshops de fotografia digital com smartphone, de entrada livre para quem visite a exposição. Os workshops vão decorrer aos domingos, pelas 15h30, no espaço do World Press Photo (dias 28 de abril, 5,12 e 19 de maio), com aula prática no Jardim Botânico. O "professor" será Gonçalo F. Santos, freelancer que trabalha com as mais conceituadas publicações nacionais e autor de fotografias emblemáticas, sobretudo retratos e fotografia de lifestyle.

O objetivo do workshop é tirar o melhor maior partido das capacidades dos smartphones atuais. Serão ensinadas noções essenciais de enquadramento, tanto no formato completo “tradicional” do fotograma como no formato "quadrado" do Instagram, bem como a forma como o smartphone faz a leitura da luz e se pode tirar o melhor partido da luz ambiente. No final, serão abordadas dicas de pós-produção das imagens.

Gonçalo F. Santos, um fotógrafo versátil

Gonçalo começou na fotografia “por acaso”, quando se inscreveu num curso do Cenjor. Nesse curso conheceu Adriano Miranda, à data editor de fotografia no Público. Surgiu um convite para um estágio no Público e seguiu carreira como freelancer em jornais diários como o Diário de Notícias, New York Times ou El Pais. Integrou a Time Out Lisboa e fez a transição para as revistas (Egoista, GQ Portugal, Vogue Portugal, AD Espana) e depois para a música, onde fez fotografias oficiais a artistas como Buraka Som Sistema, Mallu Magalhães ou Marcelo Camelo. Veja aqui uma fotogaleria cm algumas imagens do fotógrafo.

PROGRAMA WORLD PRESS PHOTO

Calendário: 27 de abril a 19 de maio

Horário: De quinta a domingo e feriados, das 10h às 20h

Entradas (à venda no local): Bilhete inteiro - €4 ; Crianças, estudantes e séniores - €2 ; Bilhete gratuito até aos 12 anos

CONVERSAS E RALIS SOBRE FOTOGRAFIA

Organizados pela VISÃO em parceria com Fundação GALP

27 DE ABRIL

16H30 TALK - Como a fotografia desperta consciências, com Mário Cruz. O fotojornalista foi duas vezes consagrado com um prémio no World Press Photo, ganhando este ano o terceiro lugar na categoria de Ambiente.

04 DE MAIO

15H30 TALK - O olhar do fotojornalista, com Luís Barra, fotojornalista da VISÃO.

17H RALI FOTOGRÁFICO - Exercícios com máquinas fotográficas no Jardim Botânico e escolha de fotografias, com Luís Barra, fotojornalista da VISÃO.

11 DE MAIO

15H30 TALK - A fotografia de Natureza, com Nuno Sá. O fotógrafo e videógrafo, consagrado com um BAFTA, é considerado um dos melhores do mundo em vida marinha selvagem.

17H RALI FOTOGRÁFICO - Exercícios com máquinas fotográficas no Jardim Botânico e escolha de fotografias, com Isabel Saldanha. ISabel Saldanha, mediática fotógrafa, bloguer e escritora.

19 DE MAIO

15H30 TALK - A arte do retrato, com Arlindo Camacho, colaborador da VISÃO e PRIMA.

17H RALI FOTOGRÁFICO - Exercícios com máquinas fotográficas no Jardim Botânico e treino de retrato, com Arlindo Camacho.

WORKSHOPS DE FOTOGRAFIA COM TELEMÓVEL

Organizados pela VISÃO em parceria com Samsung Galaxy

28 DE ABRIL, 05 MAIO, 12 MAIO, 19 MAIO

15H30 WORKSHOP - Técnicas de fotografia com smartphone, com Gonçalo F. Santos.

NOTA: Lugares limitados de acordo com a lotação da sala: Talks - até 50 lugares ; Workshops e Ralis até 30 lugares.

INSCRIÇÕES NA BILHETEIRA

