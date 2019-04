Imagens (de perder o fôlego) do mar que nos une

Ninguém sabe ao certo quem cunhou o nosso planeta de Terra, mas há quem diga que o nome certo teria sido Oceano, já que o mar cobre 71% da superfície terrestre. Mas, ao contrário do que se pensou, esta imensidão de mar não é resistente a tudo, nem os seus recursos são infinitos.

O nosso ecossistema está em perigo. São cada vez mais os recursos de pesca sobre-explorados, espécies em risco e populações marinhas drasticamente reduzidas. Se nada for feito, em 2050 haverá mais lixo que peixes no oceano. É urgente proteger os oceanos, sensibilizar todos para esta causa.

Assim nasce esta foto-reportagem, promovida pela Fundação Galp, em parceria com a VISÃO, que estará em exposição de 27 de abril a 19 de maio no Príncipe Real, no âmbito do World Press Photo 2019, evento do qual Galp a patrocinador principal. Esta é uma viagem emotiva e informativa à volta dos mares que unem Portugal Continental, Açores, Espanha, Brasil, Moçambique e São Tomé e Príncipe, cinco dos onze países onde a Galp está presente. (Veja na fotogaleria uma pequena amostra dos trabalhos expostos.)

Esta exposição é o resultado do trabalho de seis conceituados fotógrafos – Ana Catarina, Arlindo Camacho, Bruno Pedro, Dário Pequeno Paraíso, Joel Santos e Nuno Sá – que promove o conhecimento sobre os oceanos para salvaguardar a biodiversidade, o bem-estar e a prosperidade das próximas gerações deste mar que nos une.

O conhecimento e a mudança de comportamentos em prol do oceano é também o mote dos Projetos Educativos promovidos pela Fundação Galp, que, ao longo de oito anos e envolvendo mais de um milhão de alunos, procuram sensibilizar e motivar professores e alunos nesta temática, sabendo que é com a mobilização geral e com a mudança de comportamentos individuais que se faz a diferença.

Saiba mais sobre a exposição do World Press Photo aqui.