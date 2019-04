Autor da Foto do Ano do World Press Photo fala da imagem vencedora

A imagem vencedora do World Press Photo 2019, que valeu ao fotógrafo norte-americano um prémio de 10 mil euros, foi capa da revista Time e gerou a contestação ao programa do Presidente norte-americano, Donald Trump, de separação das famílias de imigrantes.

Em declarações posteriores ao jornal britânico Daily Mail, o pai da menina disse que a filha não foi retirada à mãe e que ambas foram detidas juntas.

Para John Moore, a "imagem tocou os corações de muitas pessoas", como o seu, porque "humaniza uma história maior".

Segundo um dos membros do júri da competição, a fotojornalista brasileira Alice Martins, a fotografia de Moore mostra "uma violência diferente, que é psicológica".

Ao World Press Photo 2019 concorreram 78.801 trabalhos de 4.738 fotógrafos.

O fotojornalista português Mário Cruz, que trabalha na agência Lusa mas que concorreu com um trabalho independente, ficou em terceiro lugar na categoria Ambiente, em imagem 'single', com a fotografia de uma criança num colchão rodeado de lixo a flutuar num rio filipino.

