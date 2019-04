Esta é a fotografia vencedora do World Press Photo 2019

A pequena hondurenha Yanela Sanzhez chora enquanto, juntamente com a mãe, Sandra Sanchez, fica sob custódia dos EUA, depois de tentar atravessar a fronteira do México. A imagem, distinguida como a Foto do Ano, foi captada a 12 de junho por John Moore, ao serviço da Getty Images.

Além do prémio principal, atribuído à fotografia do ano, foram ainda conhecidos os vencedores, e as respetivas imagens, das várias categorias a concurso:

HISTÓRIA DO ANO:

Pieter Ten Hoopen, Holanda/Suécia, Agence Vu/Civilian Act

TEMAS CONTEMPORÂNEOS:

Diana Markosian, Magnum Photos

AMBIENTE:

Brent Stirton, Getty Images

NOTÍCIAS:

Chris McGrath, Getty Images

PROJETOS DE LONGO PRAZO:

Sarah Blesener

NATUREZA:

Bence Máté

RETRATOS:

Finbarr O'Reilly

DESPORTO:

John T.Pedersen

SPOT NEWS:

John Moore, Getty Images

Para ver as fotos vencedoras em cada categoria mas no formato "histórias", consulte a página oficial do World Press Photo.

World Press Photo em Portugal com a VISÃO

Mais uma vez, a mais prestigiada newsmagazine do País, que tem a fotografia no seu ADN, traz à capital a maior exposição de fotojornalismo do mundo: o World Press Photo. A edição de 2019 inaugura no dia 27 de abril e chega em parceria com a Fundação Galp a um espaço no centro da cidade: o Museu Nacional de História Natural e da Ciência, no Príncipe Real.

A exposição, que tem também o apoio da Universidade de Lisboa e da Câmara Municipal de Lisboa, vai ocupar um edifício emblemático: o Real Picadeiro do antigo Colégio dos Nobres, um espaço do século XVIII, com os seus tetos de madeira de duplo perfil, que só por si merece uma visita, tal como as restantes exposições do Museu e o Jardim Botânico, ali mesmo ao lado. Um programa ideal para toda a família.

A GALP, patrocinador principal do evento, terá também uma exposição de um projeto de fotojornalismo feito em parceria com a VISÃO e seis talentosos fotógrafos que trarão trabalhos de seis regiões diferentes do planeta: Portugal Continental, Açores, Espanha, Brasil, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Sob o mote "O Mar Que nos Une", estarão em exibição fotografias que trazem para o debate o tema da proteção e sustentabilidade dos oceanos e da sua relação com as comuniades locais.