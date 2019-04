VISÃO traz World Press Photo 2019 ao Príncipe Real

Mais uma vez, a mais prestigiada newsmagazine do País, que tem a fotografia no seu ADN, traz à capital a maior exposição de fotojornalismo do mundo: o World Press Photo. A edição de 2019 inaugura no dia 27 de abril e chega em parceria com a GALP a um espaço no centro da cidade: o Museu de História Natural e da Ciência, no Príncipe Real.

A exposição, que tem também o apoio da Universidade de Lisboa e da Câmara Municipal de Lisboa, vai ocupar um edifício emblemático: o Real Picadeiro do antigo Colégio dos Nobres, um espaço do século XVIII, com os seus tetos de madeira de duplo perfil, que só por si merece uma visita, tal como as restantes exposições do Museu e o Jardim Botânico, ali mesmo ao lado. Um programa ideal para toda a família.

A GALP, patrocinador principal do evento, terá também uma exposição de um projeto de fotojornalismo feito em parceria com a VISÃO e seis talentosos fotógrafos que trarão trabalhos de seis regiões diferentes do planeta: Portugal Continental, Açores, Espanha, Brasil, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Sob o mote "O Mar Que nos Une", estarão em exibição fotografias que trazem para o debate o tema da proteção e sustentabilidade dos oceanos e da sua relação com as comuniades locais.

Photo talks e rallies fotográficos

Serão muitas as razões para visitar o World Press Photo no Príncipe Real: Além das exposições, teremos dezenas de talks, workshops de fotografia e rallies fotográficos de entrada livre para quem visite a exposição, com alguns dos melhores fotógrafos nacionais - Mário Cruz (este ano pela segunda vez vencedor de prémio no World Press Photo), Nuno Sá (especialista em fotografia marinha selvagem), Arlindo Camacho, Luis Barra, Diana Tinoco (todos fotojornalistas da VISÃO) e Gonçalo Santos (fotógrafo especialista em retratos e lifestye).

Estes encontros e workshops estão pensados para para vários interesses e níveis distintos: aos sábados, das 15h30 até às 18h, teremos debates e aulas práticas sobre fotografia tradicional, aos domingos pela mesma hora, workshops didáticos sobre fotografia digital de telemóvel, numa parceria com a Samsung.

Não perca ainda o Concurso Nacional de Fotografia ANACOM, organizado pela VISÃO em parceria com a Autoridade Nacional de Comunicações, onde pode ganhar prémios que vão dos 1000 aos 2500 euros. Saiba mais aqui.

Reserve já as datas na sua agenda!

Calendário: 27 de abril a 19 de maio

Horário: De quinta a domingo e feriados, das 10h às 20h

Entradas (à venda no local):: Bilhete inteiro - €4 ; Crianças, estudantes e séniores - €2 ; Bilhete gratuito até aos 12 anos