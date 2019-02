Estes são os nomeados para a nova edição do World Press Photo e há um português na lista

1 / 11 2 / 11 MOHAMMED BADRA, Síria, European Pressphoto Agency 3 / 11 Marco Gualazzini, Itália, Contrasto 4 / 11 Catalina Martin-Chico, França/Espanha, Panos 5 / 11 McGrath, Austrália, Getty Images 6 / 11 John Moore, Estados Unidos, Getty Images 7 / 11 Brent Stirton, África do Sul, Getty Images 8 / 11 9 / 11 Marco Gualazzini, Italy, Contrasto 10 / 11 Pieter Ten Hoopen, Holanda/Suécia, Agence Vu/Civilian Act 11 / 11 Lorenzo Tugnoli, Itália, Contrasto, para o The Washington Post

O World Press Photo está de volta e esta quarta-feira foram anunciados os nomeados nas várias categorias aos prémios que distinguem os fotógrafos profissionais pelas "melhores imagens que contribuíram, no ano anterior, para o jornalismo visual".

Na sua 62º edição, a competição conta com uma categoria nova, que vai distinguir "A História do Ano", para homenagear "o fotógrafo cuja criatividade visual e competências produziram uma história com sequência e edição excelentes que capte ou represente um acontecimento ou assunto de grande importância jornalística em 2018".

As imagens a concurso foram selecionadas por um júri independente, constituído, realça a organização, por número igual de homens e mulheres e diferentes origens. Este ano, o júri avaliou 78.801 imagens captadas por 4.738 fotógrafos que concorreram ao prémio.

Nascido em Lisboa, em 1987, Mário Cruz está nomeado na categoria "Ambiente". "Living Among What's Left Behind" ("Viver entre o que foi deixado para trás", na tradução do inglês) é o título da imagem captada por Mário Cruz, que é fotojornalista da agência Lusa, mas desenvolveu este projeto a título pessoal sobre comunidades de Manila que vivem sem saneamento, junto ao rio, rodeadas de lixo.

A imagem mostra uma criança que recolhe materiais recicláveis deitada num colchão, rodeado de lixo, que flutua no rio Pasig.

Mário Cruz

O rio foi declarado "biologicamente morto" nos anos 90, na sequência de uma combinação de poluição industrial e lixo doméstico das comunidades que o rodeiam, sem infraestruturas sanitárias adequadas.



Em 2016, a imagem do jovem Abdoulaye, de 15 anos, num quarto com grades numa daara, uma escola corânica no Senegal, valeu a Mário Cruz o primeiro prémio na categoria "Temas Contemporâneos". O trabalho sobre a escravatura de crianças - dos meninos Talibés - no Senegal ("Talibés - Modern Days Slaves"), deu origem a um livro, depois de publicado na Newsweek. No Senegal, foram distribuídos panfletos com fotografias feitas por si, tendo sido resgatadas centenas de crianças.

Mário Cruz

A exposição do World Press Photo corre mundo anualmente, com início em Amsterdão. Este ano, abre portas a 14 de abril na capital holandesa e chega a Lisboa, trazida pela VISÃO, a partir de dia 27 de abril, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, no Príncipe Real.

